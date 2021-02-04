Схоже компанія Apple серйозно готується до випуску свого електромобіля, який відомий під кодовою назвою "Project Titan". Компанія запатентувала технологію, яка буде допомагати водіям розпізнавати дорожні знаки під час поганої видимості через негоду.

Джерело: Gizmochina

Виходячи з даних в опублікованому патенті, мова йде про технології нової системи комп'ютерного зору, яку Apple збирається реалізувати у рамках проєкту свого електромобіля.

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Як працюватиме система розпізнавання дорожних знаків від Apple

Принцип роботи полягає у використанні спеціального випромінювача, який, схожий з лидаром за принципом роботи. Він висвітлює оточення променями лазера в невидимому для людського ока спектрі, а спеціальна камера вловлює відбите світло від знаків, обробляє і після цього передає інформацію водієві.



Зображення демонструє принцип роботи нового сенсора системи

Швидше за все, інформація буде виводитися на функціональну панель. Технологія зможе працювати в снігопад, злива і туман.

Що примітно – розпізнавати система здатна не тільки знаки, але ще й жести регулювальників. Про це також зазначено у патентних документах.



Система зможе "бачити" сигнали регулювальника та реагувати на них

Нерідко аварійні ситуації трапляються якраз через такі проблеми, коли водій, який рухається прямою дорогою не бачить, наприклад, знака перехрестя. Подібні технології можуть допомогти зробити водіння автомобілів безпечнішим. Однак, як у випадку з іншими патентами – не факт, що цей дійде до конвеєра.