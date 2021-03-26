Видання Autoevolution з посиланням на документи американського патентного відомства розповіло про новий патент компанії Apple, який може використовуватися в прийдешньому електромобілі. Ця технологія допоможе виділити новинку серед конкурентів.

Принцип патенту полягає у використанні декількох інфрачервоних фар для роботи системи нічного бачення й автопілота. Відзначається, що подібний комплекс освітлювачів може підсвічувати об'єкти на відстані 200 метрів і повинен покращити видимість у три рази порівняно зі звичайними фарами.

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Переваги технології

Бортові системи автомобіля за допомогою нових фар зможуть виявляти небезпеки раніше, вчасно приймаючи рішення для запобігання аваріям.

Комплекс буде складатися з фар, які працюють у видимому діапазоні світла, ближніх інфрачервоних випромінювачів та довгохвильових сенсорів для розширення діапазону видимості.

Оскільки Apple відома своїми постійними патентами всього підряд, що не завжди виходить на ринок, не факт, що технологія дійде до електромобілів серійного виробництва. Але це ще раз підтверджує, що вона активно працює над пошуком нових оригінальних рішень і розробками нових технологій для своєї майбутньої новинки.

Аналітик Мінг-Чі Куо вважає, що електромобіль компанії вийде не раніше 2025 року, тому до втілення в життя всіх цих патентів доведеться ще гарненько почекати.