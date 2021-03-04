Компанія Apple вже давно вирішила піти своїм шляхом і обладнувати свої пристрої не звичними для більшості ґаджетів портами USB, а Lightning. Схоже цього разу вона пішла далі і вигадала ще один новий тип підключення зарядних пристроїв.

Згідно з чутками, Apple планує відмовитися від роз'єму Lightning у фірмових смартфонах. Деякі джерела припускають, що компанія може перейти на поширений USB-C, проте свіжий патент натякає на те, що каліфорнійський техногігант може оснастити фірмові пристрої зовсім новим роз'ємом.

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Що відомо про патент

Патент, поданий Apple описує трьохконтактний магнітний зарядний пристрій, що підключається до відповідного місця з'єднання на смартфоні або планшеті. На відміну від MagSafe, представленого з iPhone 12, новий тип роз'єму призначений для розміщення на торці.

Цілком ймовірно, що в майбутніх пристроях MagSafe буде використовуватися для підключення аксесуарів, а запатентований роз'єм – виключно для зарядки.



Apple запатентувала новий тип підключення зарядного пристрою / Фото Gizchina

На зображенні показана нижня частина iPhone із зарядним портом. Пристрій використовує набір магнітів, що дозволяє йому легко приєднатися або від'єднатися від пристрою.

Варто відзначити, що навіть якщо Apple дійсно почне оснащувати свої пристрої новим портом, це точно відбудеться не в цьому році.