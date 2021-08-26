Такий варіант користування пристроями може знадобитися, якщо у користувача зайняті обидві руки. Можна буде прийняти дзвінок або відкрити повідомлення.

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Як це працює

Патент називається "Виявлення подій удару і перемикання режимів за допомогою електронного пристрою." Його суть полягає в тому, що окремий датчик на корпусі пристрою фіксує надходження потоків повітря, виконуючи заздалегідь визначені дії.

Зрозуміло, що без додаткових налаштувань смартфон реагуватиме на будь-які пориви вітру чи дмухання сторонніх людей. Тому ідея полягає в реагуванні лише на конкретні параметри. Так, користувачеві необхідно буде "надіслати" подих певної сили, тривалості й у потрібній кількості. Так само як у випадку з графічним кодом розблокування, коли ви з'єднуєте окремі точки у певній послідовності.

Не варто очікувати функцію у найближчому майбутньому. Крім того, традиційно нагадуємо, що наявність патенту зовсім не означає, що він буде обов'язково втілений у життя. Адже багато компаній, особливо Apple, патентують ідеї просто для того, щоб їх не запатентували конкуренти.

Цікавий факт: перша серійна клавіатура з українською розкладкою була реалізована саме в ноутбуках ASUS. Тут ви зможете підібрати ідеальний пристрій для дому, роботи, творчості, навчання чи ігор.