Компанія Apple запускає програму заміни акумуляторів для моделей MacBook Pro 2016 і 2017 років випуску. У ній можуть взяти участь користувачі, у яких є проблеми з роботою батарей.

Apple також випустила оновлення для macOS 11.2.1 і macOS Catalina 10.15.7. Вони повинні були виправити помилку, яка не давала батареї заряджатися. Однак, якщо цей патч не працює, то можна звернутися в Apple або віднести ноутбук в сервісний центр.

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Які саме ноутбуки Apple можуть розраховувати на обслуговування в рамках програми

Apple заявляє, що "дуже невелика кількість клієнтів" стикається з цією проблемою. Дізнатися стан батареї пристрою можна, натиснувши на значок або перейшовши у Системні налаштування. Ноутбуки, які мають проблеми з акумулятором у графі "Стан акумулятора" виводять попередження "Рекомендується обслуговування".

Нижче перераховані моделі MacBook Pro, які можуть зіткнутися з цією проблемою:

MacBook Pro (13 дюймів, 2016 р два порти Thunderbolt 3;)

MacBook Pro (13 дюймів 2017 р два порти Thunderbolt 3);

MacBook Pro (13 дюймів, 2016 р чотири порти Thunderbolt 3);

MacBook Pro (13 дюймів 2017 р чотири порти Thunderbolt 3);

MacBook Pro (15 дюймів, 2016);

MacBook Pro (15 дюймів 2017).

У 2018 році компанія вже запускала програму заміни 13-дюймових MacBook Pro, випущених у період з жовтня 2016 року по жовтень 2017 року, оскільки у деяких з них здувалися батареї. Також була запущена програма обслуговування клавіатури для моделей, які страждають від "залипання" та проблем з чутливістю клавіш.