Apple Watch знову врятував життя чоловікові

Ми вже неодноразово писали, що розумний годинник Apple Watch може допомогти виявити небезпечні хвороби чи навіть врятувати життя. Свіжа історія про Вільяма Роджерса вкотре підтвердила важливі вміння годинника.

Вільям Роджерс працює шкільним учителем. Він катався на ковзанах на річці Салмон-Фолс. Раптово лід тріснув і чоловік впав в крижану річку.

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Як допоміг Apple Watch

Як розповів Роджерс, він деякий час намагався вибратися, але лід продовжував ламатися. Тоді він усвідомив, що може використати Apple Watch, щоб викликати допомогу. Він подзвонив в службу порятунку 911, використовуючи функцію екстреного виклику на годиннику. Рятувальники прибули вже через п'ять хвилин і витягли чоловіка з крижаної води.

Apple Watch врятував життя / Фото Gizmochina

Пізніше Роджерс заявив, що розумний годинник буквально врятував йому життя.

Додамо, що моделі Apple Watch наразі є найбільш продаваними розумними годинниками з більш ніж 100 мільйонами користувачів. Моделі поставляються з декількома важливими функціями, такими як: