Першим зламався стіл: годинник Apple Watch Ultra перевірили на міцність

Apple цьогоріч представила нову модель у лінійці розумних годинників – Watch Ultra. Ґаджет призначений для активних занять спортом, походів у гори та плавання. Тому компанія постаралась зробити його якомога міцнішим.

Про автора цього експерименту ми розповідали не так давно. Українець Тарас Максимук знімає ролики для YouTube, у яких розбиває різноманітні ґаджети та навіть машини. Так, нещодавно задля перевірки нової функції iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max він розбив автомобіль.

Цікаво Apple представила відразу три моделі розумних годинників, одна з яких абсолютно нова

Перевірка на міцність

При падінні з висоти близько 1,2 метра годинник Apple Watch Ultra практично не постраждав, за винятком кількох незначних подряпин на титановому корпусі. Скло залишилось цілим.

Потім Apple Watch Ultra закрили в банці з цвяхами. Після енергійної тряски ситуація не змінилась – цвяхи не завдали помітних ушкоджень.

Останньою та найцікавішою перевіркою став молоток. Блогер наніс 5 ударів молотком по екрану Watch Ultra і жоден з них не пошкодив захисне скло. На шостому ударі під годинником зламався стіл, однак скло досі лишалося цілим.

Після 12 удару годинник вимкнувся і TechRax більше не зміг його увімкнути.

Він наніс ще два удари й на 14-му скло нарешті тріснуло.

Дивіться повний експеримент TechRax: відео

Нагадаємо, Apple Watch Ultra – це преміальна модель зі збільшеним екраном, підвищеною надійністю. 49-міліметровий корпус виконаний з титану, а пласке сапфірове скло та спеціальна рамка захищають екран від пошкоджень при ударах. Годинникам не страшні низькі та високі температури – пристрій витримає від -20 градусів за Цельсієм до +55. З годинником можна занурюватися під воду на глибину до 100 метрів.