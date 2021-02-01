Apple може істотно змінити зовнішній вигляд фірмового смарт-годинника. У базі даних Агентства по патентах і товарних знаків США з'явилася інформація про нову незвичайну функцію, яка може з'явитися в одному з майбутніх Apple Watch.

Джерело: GSM Arena

Виробник може зробити годинник значно тоншим, перемістивши акумулятор у блок тактильної віддачі Haptic Engine.

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Нагадаємо, що ця функція є важливим елементом взаємодії користувача з розумним годинником. Адже саме ця функція замінює класичну вібрацію на легкі коливання різної інтенсивності.

Патент Apple Watch / Фото gsmarena.com

Що відомо про нову розробку

Річ у тому, що разом з акумулятором таке апаратне оснащення займає досить багато місця всередині корпусу. Тому Apple Watch мають порівняно велику товщину.

Однак, якщо виробник зможе перемістити акумулятор всередину модуля Haptic Engine замість звичайного металевого бруска (його коливання і створюють ту саму тактильну віддачу), то можна в кілька разів зменшити товщину корпуса.

Щоправда, є ще один варіант – компанія зможе збільшити розмір акумулятора, а, відповідно,і його ємність. Тож розмір розумного годинника не зменшиться, але при цьому працюватиме на одному заряді значно довше.