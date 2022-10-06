Розумний годинник Apple Watch вибухнув у його власника

Чергова історія про вибух ґаджета надійшла зі США. Однак цього разу це не смартфон, а розумний годинник. Apple Watch, як розповідає їх власник, спочатку перегрілись, а потім із корпусу повалив дим.

Періодично в ЗМІ з'являються історії про те, як Apple Watch рятують своїх власників, вчасно виявивши хронічну хворобу або серцеву недостатність. Але ця історія виявилася зовсім іншою – власник годинника ледве встиг врятуватися від травм.

Цікаво Нова технологія заряджатиме смартфони менше десяти хвилин

Що сталося

Власник Apple Watch Series 7 розповів що користувався годинником у звичайному режимі, але одного вечора відчув, як він починає нагріватися більше, ніж зазвичай.

Потім він виявив, що задня частина корпусу (скло, що захищає датчики здоров'я) тріснула, а операційна система показує попередження про необхідність вимкнення через високу температуру.

Неназваний чоловік при цьому стверджує, що перебував у своєму будинку за звичайної температури.

Apple Watch Series 7 у процесі руйнування / Фото 9to5mac

Власник девайса негайно зателефонував до служби підтримки Apple. Співробітник підтримки зареєстрував звернення й сказав чекати дзвінка. До цього часу годинник рекомендували не чіпати.

Пізніше ситуація погіршилася. На ранок у ґаджета відклеївся й тріснув дисплей. Коли чоловік узяв годинник у руки, щоб зробити фото для служби підтримки Apple, той почав видавати "тріскучі звуки", після чого задимівся й вибухнув.

Apple Watch Series 7 після вибуху / Фото 9to5mac

Як стверджує постраждалий, він встиг викинути годинник у відкрите вікно. Йому вдалося уникнути травм, але "опіки" отримав його диван – він на короткий час загорівся.

Причини вибуху поки невідомі. Apple підтвердила, що проведе розслідування. Водночас компанія надіслала документ про нерозголошення та попросила клієнта підписати його. Той відмовився й розповів свою історію журналістам 9to5Mac.