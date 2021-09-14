Як і очікувалось, нові Watch отримали новий Retina дисплей з вужчими рамками. Тепер вони мають товщину всього 1.7 міліметра.

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Apple Watch Series 7: що про них відомо

Покращений алгоритм підрахунку калорій.

Міцне скло, кращий захист від подряпин та води. Як заявила компанія, це найміцніші Apple Watch в історії. Вони отримали ступінь захисту за стандартом IP6X від пилу та забруднення і WR50 від води.

Площа екрану на 20 відсотків більша, ніж у Series 6, а рамки тонші на 40 відсотків. Внаслідок таких змін компанія переробила дизайн операційної системи. Кнопки стали більшими для зручності натискання на них. На екрані тепер вміщається на 50 відсотків більше тексту, ніж раніше, і загалом на 20 відсотків більше інформації. Також на новому дисплеї вмістилась повна QWERTY-клавіатура.



Apple Watch Series 7 / Скриншот презентації Apple



Apple Watch Series 7 / Скриншот презентації Apple

Також дисплей нових годинників став на 70 відсотків яскравішим.

Краї екрану заокруглені. Дизайн програмного забезпечення адаптований і під цю особливість, створюючи унікальні анімації.

Годинники заряджаються на 33 відсотки швидше, ніж попереднє покоління. Причому цього разу підключаються вони не через Lightning, а за допомогою USB-C. Зарядний пристрій кріпиться за допомогою магніта до задньої панелі.

Зарядний пристрій кріпиться за допомогою магніта до задньої панелі. За 45 хвилин Apple Watch Series 7 заряджаються до від 0 до 80 відсотків. Восьми хвилин заряджання достатньо для восьми годин відслідковування якості сну.



Заряджання Apple Watch Series 7 / Скриншот презентації Apple

Apple Watch Series 7 продаватимуться у кольорах Midnight (Чорний), Starlight (білий), зелений, синій, червоний, сірий. Також будуть моделі срібного, графітового і золотого кольору. Для користувачів буде доступний великий вибір ремінців різних кольорів, матеріалів та дизайнів. Також будуть спеціальні версії у колаборації з компаніями Nike та Hermes.

Apple Watch Series 7 / Скриншоти презентації Apple

Як і у випадку інших пристроїв, представники компанії наголошують на екологічності і перероблюваності матеріалів, з яких виготовлені годинники, у тому числі й на 100 відсотків перероблюваний алюміній корпусу.

Дата старту продажів не відома. Як було сказано, годинники будуть "доступні пізніше цієї осені".

За Apple Watch Series 7 попросять від 399 доларів.



Загальні характеристики Apple Watch Series 7 / Скриншот презентації Apple