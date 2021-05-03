Apple Watch наступного покоління отримають важливу функцію стеження за здоров'ям

Чутки про появу можливості відстеження рівня цукру крові в Apple Watch ходять вже досить давно. Тепер видання The Telegraph і Forbes повідомляють, що британська медична компанія Rockley Photonics підтвердила, що Apple була її великим клієнтом протягом декількох років. Разом з Rockley Apple працювала над датчиками рівня глюкози в крові, тиску і навіть алкоголю.

Щонайменше одна з цих функцій повинна з'явитися у майбутньому поколінні Apple Watch. Такий розвиток виглядає логічним, адже Apple вже давно позиціонує свій розумний годинник, як ґаджет для спорту та здоров'я.

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Важливі функції для здоров'я в Apple Watch

Варто зазначити, що подібних пристроїв для неінвазивного аналізу рівня цукру на масовому ринку практично немає, і поява такої функції в Apple Watch безумовно полегшило б життя людям з цукровим діабетом, а також підвищило б популярність пристрою Apple.

. Торік Apple анонсувала функцію відстежування рівня кисню у крові для свого нового годинника Apple Watch Series 6. Актуальна в період пандемії функція, втім, працювала не так добре, як повноцінне медичне обладнання й іноді серйозно відхилялася від правдивих показників.

Що стосується відстеження артеріального тиску і алкоголю, вони теж можуть бути корисні. Говорячи про АТ варто відзначити, що в розумних годинах від Samsung така функція присутня і працює вона через датчик пульсу.

Якщо Apple Watch вмітимуть відстежувати рівень алкоголю у крові, своєчасні повідомлення від розумного годинника можуть вчасно зупинити свого власника від зайвої склянки випивки.

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Продаж відновлених годинників Apple Watch

Тим часом компанія Apple почала продаж відновлених розумних годинників Apple Watch Series 6 і Apple Watch SE в США.

Ці моделі Apple Watch були представлені у ході онлайн-презентації у вересні 2020 року. Досі Apple пропонувала Apple Watch Series 6 і Apple Watch SE тільки новими.