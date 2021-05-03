Щонайменше одна з цих функцій повинна з'явитися у майбутньому поколінні Apple Watch. Такий розвиток виглядає логічним, адже Apple вже давно позиціонує свій розумний годинник, як ґаджет для спорту та здоров'я.
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Важливі функції для здоров'я в Apple Watch
Варто зазначити, що подібних пристроїв для неінвазивного аналізу рівня цукру на масовому ринку практично немає, і поява такої функції в Apple Watch безумовно полегшило б життя людям з цукровим діабетом, а також підвищило б популярність пристрою Apple.
Що стосується відстеження артеріального тиску і алкоголю, вони теж можуть бути корисні. Говорячи про АТ варто відзначити, що в розумних годинах від Samsung така функція присутня і працює вона через датчик пульсу.
Якщо Apple Watch вмітимуть відстежувати рівень алкоголю у крові, своєчасні повідомлення від розумного годинника можуть вчасно зупинити свого власника від зайвої склянки випивки.
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Продаж відновлених годинників Apple Watch
Тим часом компанія Apple почала продаж відновлених розумних годинників Apple Watch Series 6 і Apple Watch SE в США.
Ці моделі Apple Watch були представлені у ході онлайн-презентації у вересні 2020 року. Досі Apple пропонувала Apple Watch Series 6 і Apple Watch SE тільки новими.