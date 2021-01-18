Навіть досвідчених користувачів Apple Watch інколи можна здивувати цікавими "фішками". Нову дуже корисну функцію виявили команди медичного комплексу Маунт-Синай в Нью-Йорку і Стенфордського університету в Каліфорнії.

Цікаво, що вони провели окремі дослідження, але обоє досягли однакового результату, повідомляє 9to5mac.

Цікаво Apple Watch отримав важливе оновлення для моніторингу здоров'я

Виявилося, що смарт-годинник Apple Watch може виявити COVID-19 ще до появи симптомів.

Як це працює

Девайс може вловлювати тонкі зміни в серцебитті людини. Вони відбуваються за тиждень до появи симптомів COVID-19 або позитивного результату тесту.

У дослідженнях аналізували варіабельність серцевого ритму, або різницю в часі між серцевими скороченнями. Ці маркери серцевого ритму змінюються з розвитком запалення в організмі, а COVID-19 теж провокує запальні явища.

До речі, Apple Watch не єдиний девайс, який вказує на зміни частоти серцевих скорочень через COVID-19. Однак, в тестуванні використовували саме цей смарт-годинник.

Наразі команди вчених вже працюють над створенням спеціальної системи попереджень.