Apple Watch допоміг поліції Техасу знайти викрадену дівчину

Apple Watch допоміг жінці врятуватися від викрадача. Годинник весь цей час передавав інформацію про місцеперебування в правоохоронні органи.

Джерело: 9to5mac.

Деталі справи

Жінку викрали у Сельмі, штат Техас. Цей момент був помічений її дочкою. Вона негайно подзвонила в поліцію і повідомила про те, що трапилося. Телефон постраждалої вимкнувся вже через хвилину. Тим часом сама власниця годинника скористалася його функцією "Екстрений виклик".

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Функція Emergency SOS / Фото tekdeeps

Годинник почав передавати геолокацію до служби порятунку та поліцію для моніторингу. Офіцер зазначає, що годинник весь час з моменту включення функції передавав точне місцеперебування жінки. Це дозволило успішно відшукати злочинця і врятувати жертву, коли вони зупинилися на одній із заправок в штаті.

Повідомляється, що до моменту порятунку, жінка вже сама змогла вибратися з машини й кинутися втікати. Викрадачкою виявилася її подруга, з якою незадовго до цієї ситуації вони посварилися.

Це, безумовно, одна з найцікавіших історій, пов'язаних з технікою. Зазвичай Apple Watch приписують користь за різні функції моніторингу здоров'я. Але очевидно, що годинник може не тільки допомогти з тренуваннями, але і врятувати життя.

Функцію "Екстрений виклик – SOS" додали ще в першу версію Apple Watch якраз для подібних ситуацій. Вона підтримується на всіх поколіннях розумних годинників. У версіях без підтримки стільникового зв'язку для роботи даної функції необхідно, щоб iPhone знаходився поруч.