Apple Watch допоміг жінці дізнатися про вагітність до того, як це зробили лікарі

Розумний годинник від Apple допоміг жінці дізнатися про вагітність, ще до того, як вона зробила відповідний тест та звернулася до лікарні. Лікарі підтвердили жінці, що годинник зробив правильний прогноз.

Годинник помітив, що частота серцебиття жінки зросла зі звичних для неї 57 до 72 впродовж 15 днів. Жінка спершу запідозрила COVID і зробила відповідний тест, який показав негативний результат.

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32-річна власниця Apple Watch розповіла, що вона не ходить у спортзал тож вона почала шукати причину такої зміни і прочитала, що це може свідчити про вагітність. Вона зробила швидкий тест, який підтвердив, що вона справді вагітна.

Таким чином годинник сповістив жінку про вагітність, ще до того, як вона зробила відповідні тести. Героїня історії зазначила, що сама не робила б тест на вагітність, якби не годинник.

Я знаю, що це може бути незвичним використанням для годинника, але якщо ви жінка у віці для виховання дітей і ваш годинник показує збільшення ЧСС, можливо, варто його перевірити,

– зазначила вагітна.

Після підказок пристрою та відповідного тесту жінка звернулася до клініки, де їй підтвердили вагітність, яка на той момент вже тривала чотири тижні.

Apple Watch збирає багато даних про користувача, для того, щоб відстежувати фізичний стан власника. Водночас експерти, як і сама Apple, наголошують, що пристрій не є професійним медичним обладнанням і може помилятися, як це, наприклад, часто стається із функцією вимірювання вмісту кисню у крові.