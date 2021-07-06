Оновлення iOS 14.5 зобов'язує розробників запитувати дозвіл на збір даних. Згідно з останньою статистикою, на відстеження погодилися менше 33 відсотки користувачів iOS.

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Наслідки нової політики

В результаті нововведень ціни на мобільну рекламу, орієнтовану на користувачів iOS, впали, а на рекламу для користувачів Android — навпаки, зросли.

За словами рекламодавців, вони втратили більшу частину даних користувача. Через це неможливо використовувати спеціальні інструменти, які допомагали підібрати конкретну цільову аудиторію. Це значно знижує ефективність реклами.

На кінець червня до версії з новими правилами користувачі оновилися близько 70 відсотків пристроїв на iOS. Це дозволило оцінити вплив політики конфіденційності на рекламу.

За даними платформи маркетингової аналітики Tenjin, витрати на рекламу на iOS з 1 червня по 1 липня 2021 року впали на третину, а витрати на мобільну рекламу на Android за цей же період зросли на 10 відсотків.

В Apple відмовилися від коментарів.