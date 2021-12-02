Надолужити втрачене Apple при цьому розраховує у 2022 році, оскільки ситуація з доступністю компонентів має на той час покращитись. Завершити квартал рекордним виторгом у розмірі 117,9 мільярда доларів це компанії не завадить, як вважають експерти, вона все одно зросте на 6%.

Цікаво В мережі показали прозорі навушники AirPods від Apple

В усьому винен коронавірус

Загострення ситуації з пандемією також змушує споживачів відкладати покупку нових смартфонів цього року. Клієнти Apple, які відклали покупку цього року, можуть дочекатися виходу смартфонів нового покоління восени наступного року.

Ідея почекати на новий айфон ще рік має й інші логічні причини. Нове покоління iPhone повинно принести більше змін у характеристиках, ніж нинішнє, принаймні, якщо вірити чуткам. Apple вже давно серйозно не оновлювала свій смартфон і надії на те, що вона зробить це з анонсом iPhone 14 лише підтверджують той факт, що дочекатися нового iPhone – хороша ідея.

Цікавий факт! За прогнозами керівництва Apple, дефіцит комплектуючих змусить компанію в поточному кварталі упустити понад 6 мільярдів доларів виручки.

Тим часом терміни очікування замовлених iPhone 13 почали скорочуватися навіть у США, де вони ще недавно досягали одного місяця. Тепер новим покупцям доведеться чекати на новий смартфон не більше двох тижнів.