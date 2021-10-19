Apple випустила серветку для протирання дисплеїв – вона несумісна зі старими iPhone

Напередодні Apple провела чергову осінню презентацію, в рамках якої широкій публіці представили кілька нових пристроїв. Разом з цим Apple розпочала продаж фірмової серветки для протирання дисплеїв за 19 доларів.

Серветка для протирання дисплеїв з'явилася на сайті Apple незабаром після завершення презентації нових продуктів. В описі аксесуара сказано, що він "виконаний з м'якого неабразивного матеріалу" і підходить для очищення дисплеїв пристроїв Apple, у тому числі зі скла з нанотекстурою. Таким обладнаний професійний монітор Apple Pro Display XDR.

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Серветка "не підтримує" старі iPhone

Разом з описом серветки наведено значний список сумісних пристроїв, які можна протирати нею. Цікаво, що список сумісних iPhone закінчується моделями iPhone 6, iPhone 6 Plus і iPhone SE першого покоління. Це означає, що для власників старіших смартфонів, таких як iPhone 5S, аксесуар нібито не підходить.

Фірмова серветка Apple коштує 19 доларів. Уже зараз усі, хто бажає, можуть оформити замовлення на цей аксесуар. Згідно з даними сайту Apple, серветка буде доставлена ​​покупцеві протягом 1-2 тижнів з моменту оформлення замовлення.



Серветка для очищення екрану від Apple / Скриншот

Нагадаємо, в рамках другої осінньої презентації Apple представила низку оновлених продуктів: