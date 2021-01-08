Компанія Apple випустила обмежену лінійку фірмових бездротових навушників AirPods Pro. Цю колекцію присвятили новому рокові Білого Металевого Бика.

Нова обмежена серія AirPods Pro у більшості характеристик повторює оригінальну модель. Однак є і відмінність, пише Gsmarena.

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Єдина відмінність – це, власне, зображення бика на зарядному футлярі. Щодо технічних характеристик, то нова версія не зазнала змін.

Ця обмежена версія AirPods Pro можна буде придбати у різних країнах світу. Однак буде діяти обмеження щодо кількості одиниць – один користувач може придбати не більше 2 моделей AirPods Pro.

Обмежена серія AirPods Pro / Фото gsmarena.com

Доступність в конкретному регіоні можна перевірити на сайті компанії або пошукати новинку в роздрібних магазинах Apple.

Ціна

Вартість лімітованих AirPods Pro на китайському ринку складає 310 доларів (8 800 гривень). На ринку Малайзії – 275 доларів (6 300 гривень).