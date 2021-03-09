Apple випустила екстрене оновлення для iPhone

Компанія Apple вчора випустила екстрене оновлення програмного забезпечення iOS 14.4.1, що стосується смартфонів iPhone. При чому прошивка випущена у понеділок, 8 березня, без попереднього тестування.

Зазвичай компанія випускає нові прошивки по вівторках. Це підтверджує, що оновлення призначене для виправлення відомих багів і усунення вразливостей.

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Чого стосується оновлення

Як сказано в описі, апдейт стосується виправлення важливих оновлень безпеки. Тож виробник наполегливо рекомендує встановити нову версію iOS “усім користувачам” iPhone.

Екстрене оновлення iOS 14.4.1 / Скриншот

До речі, вже у вівторок, 9 березня, Apple випустить нову бета-версію прошивки iOS 14.5. Вона має стати одним з найважливіших оновлень з моменту виходу iOS 14 восени минулого року.