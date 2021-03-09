Apple випустила екстрене оновлення для iPhone
Компанія Apple вчора випустила екстрене оновлення програмного забезпечення iOS 14.4.1, що стосується смартфонів iPhone. При чому прошивка випущена у понеділок, 8 березня, без попереднього тестування.
Джерело:24 канал
Зазвичай компанія випускає нові прошивки по вівторках. Це підтверджує, що оновлення призначене для виправлення відомих багів і усунення вразливостей.
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Чого стосується оновлення
Як сказано в описі, апдейт стосується виправлення важливих оновлень безпеки. Тож виробник наполегливо рекомендує встановити нову версію iOS “усім користувачам” iPhone.
Екстрене оновлення iOS 14.4.1 / Скриншот
До речі, вже у вівторок, 9 березня, Apple випустить нову бета-версію прошивки iOS 14.5. Вона має стати одним з найважливіших оновлень з моменту виходу iOS 14 восени минулого року.
- iOS 14.5 повинна принести можливість розблокування iPhone через Face ID за допомогою Apple Watch, коли користувач носить маску.
- Також для користувачів має з'явитися можливість замінити фірмовий додаток "Музика" на альтернативний, наприклад, Spotify.
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