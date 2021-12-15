Згідно з описом програми, Tracker Detect шукає трекери та інші пристрої, сумісні з мережею Локатора. Тобто, програма може працювати не тільки з AirTag, але і з іншими продуктами, включаючи деякі моделі бездротових навушників і трекер Chipolo Bluetooth.

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Apple повідомляє, що користувачі Android-пристроїв також можуть використовувати новий додаток для того, щоб виявити, чи не використовує хто AirTag для стеження за ними. З випуском стабільної iOS 15.2, така можливість стала доступною і користувачам iPhone та iPad.



Додаток визначає чи є поряд з вами трекери AirTag / Фото Apple

AirTag та стеження за людьми

Apple випустила AirTag 20 квітня 2021 року й одразу ж користувачі замислилися над питанням безпеки, адже цей невеличкий пристрій, здавалося б, просто створений для того, щоб підкинути комусь у наплічник та відстежити розташування чи пересування.

Спершу Apple заперечувала такий сценарій використання ґаджета, однак згодом таки визнала, що зловмисники можуть використати його саме так. Масла у вогонь підкинули й кілька успішних експериментів журналістів, які випробували на практиці можливість стеження за людиною завдяки AirTag.

Тепер же Apple намагається боротися з таким сценарієм використання пристрою та випускає різноманітні оновлення для самого ґаджета й окремий додаток для користувачів різних платформ, які зможуть завдяки програмі виявити чи немає поряд з ними трекера.