ЗМІ по-різному описували технологію. Різнились не лише припущення про її цілі, а й опис самого процесу роботи алгоритму. Apple дещо прояснила ситуацію. Хоча запитання все ще є.

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Нова технологія сканування: порушення прав чи благо суспільству

Нагадаємо, у технології є два спрямування:

сканування iCloud на предмет "заборонених" фото і, за припущеннями користувачів, передавання інформації про це до правоохоронних органів,

на предмет "заборонених" фото і, за припущеннями користувачів, передавання інформації про це до правоохоронних органів, сканування листування неповнолітніх в iMessage на предмет надсилання їм або ними фотографій відвертого характеру і подальше оповіщення про цей факт їхніх батьків.

Як заявляє компанія, вона не збирається ритися у сховищах iPhone або iPad, вишукуючи дитячу порнографію, щоб поскаржитися місцевій владі. Нейромережа покликана порівнювати призначені для користувача зображення з базою зниклих безвісти дітей і тих, що потрапили у рабство. Така база зібрана і надана міжнародними організаціями. Таким чином алгоритм, застосовуючи криптографію, здійснюватиме "сліпий пошук" – поки неясно, що це означає – фотографій, що мають відношення до жорстокого поводження з дітьми.

Також Apple уточнила, що механізм запустять тільки у США, а також лише у тих користувачів, які увімкнули "медіатеку iCloud".

З огляду на вищезазначену інформацію, складається враження, що, на думку компанії, типовий портрет викрадача дітей включає обов'язкове його проживання у США, увімкнену "медіатеку iCloud" і звичку колекціонувати у себе в хмарному сховищі фотографії усіх викрадених ним дітей. Незрозумілим тоді залишається одне: яке відношення до цього має сповіщення батькам про те, що їхня дитина відправила комусь оголене фото чи подивилась таке ж сама?

Можливі сценарії розвитку технології: погляд користувачів мережі

Видання 9to5Mac зібрало різні думки про новий алгоритм. Більшість претензій в сторону Apple зведені до того, що ця функція дуже легко може стати предметом зловживань з боку авторитарних держав та окремих корумпованих людей, які "підімнуть" під себе компанію.

Це дає можливість створити ідентифікатор людей, які зберігають чи пересилають зі своїх пристроїв заборонений у конкретній країні фото- чи відеоконтент. Під спостереження можуть потрапити опозиціонери, які активно критикують владу, активісти, журналісти, правозахисники.

Пошук відвертих фотографій у листуванні можна переналаштувати на слова, таким чином також переслідуючи політичних опонентів.

Попри пояснення компанії, користувачі не схильні вірити її словам і все одно наполягають на тому, що їхні дані згодом будуть передаватися у правоохоронні органи. Експерти з кібербезпеки бачать у схемі велику проблему: на вашому пристрої можна при бажанні шукати абсолютно будь-яку інформацію, а не тільки протиправну. І якщо така лазівка є, то нею рано чи пізно обов'язково скористаються не за призначенням.

І якщо така лазівка є, то нею рано чи пізно обов'язково скористаються не за призначенням. Що стосується сканування повідомлень iMessage – коли смартфон відправляє батькам сповіщення про те, що їхня дитина отримала чи переглянула дорослий контент – то тут теж є кілька слабких місць: по-перше, дитина може легко перейти до іншого месенджера, де функція не працюватиме; по-друге, батьки, на думку правозахисників, не завжди є надійними довіреними особами.

Що про це думають глава WhatsApp та Едвард Сноуден

Вілл Кеткарт, який наразі керує WhatsApp, заявив, що месенджер не буде приєднуватись до нових заходів купертинівців. Він вважає, що Apple йде хибним шляхом, і називає такий підхід "дуже тривожним", адже він потенційно надає урядам з хибним уявленням про правильне й неправильне занадто багато можливостей: вони можуть змусити компанію завантажувати у свою базу для аналізу той контент, який вважають протиправним, але який насправді не має відношення до експлуатації дітей. Таким чином сигнал про порушення надходитиме не про насилля над дитиною, а про зовсім інші речі.

Разом з тим, пан Кеткарт, судячи з усього, не вважає хибними й тривожними аналогічні наміри Facebook сканувати листування користувачів месенджера за допомогою нового гомоморфного шифрування з метою вбудувати таргетовану рекламу прямо в діалоги WhatsApp.

Едвард Сноуден вважає, що якщо компанія "може сканувати дитяче порно сьогодні, то вона зможе сканувати що завгодно завтра".

Колишній працівник американських спецслужб наполягає, що якими б добрими не були наміри Apple, вона розгортає потенційно масове стеження по всьому світу. Він закликає користувачів не обманювати себе і не вірити всьому, що кажуть.

Професор Метью Д. Грін з Університету Джона Хопкінса, також висловив стурбованість:

Американська некомерційна організація EFF, яка захищає права громадян у цифровому просторі, заявила, що Apple є "задокументованим, ретельно продуманим і вузько обмеженим бекдором", який знижує конфіденційність користувачів,

– каже він.

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Що далі

Компанія Apple наголошує, що нова система розроблялася не один рік, і абсолютно не призначена ні для будь-яких політичних ігор, ні для контролю за громадянами з боку держав. Проте таку відповідь навряд чи можна вважати вичерпною. Питань все одно залишається багато: за заявами спеціалістів, деяка інформація не стикується з тим, що ми чули раніше з офіційних джерел.

Експерти припускають, що Євросоюз може заборонити використання алгоритму. За ним послідують і американські суди.

Ймовірно, останні заяви з цього приводу були вимушеним заходом у зв'язку з масовими невдоволеннями. Компанії потрібен час, щоб добре обміркувати свої дії та позицію. Тоді нас чекає більше інформації й точніші пояснення щодо роботи алгоритму.

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