Apple відкрила вже третю вакансію в Україні

Компанія Apple продовжує розвивати команду в Україні. На офіційному сайті компанії з'явилася вже третя вакансія у Києві – Country Field Staff Manager.

Фахівець має поповнити команду Sales and Business Development. Потенційний кандидат буде працювати з командою продажів на місцях.

Цікаво Apple оштрафували на 2 мільйони доларів через відсутність зарядки у комплекті

Кого шукають в Києві

Людина має очолити команду продажів, які працюють з рітейлом, тобто партнерами Apple в Україні. Фахівець буде безпосередньо підзвітний главі місцевого офісу. Він відповідатиме за підготовку та втілення щоквартального бізнес-плану і цілей щодо роботи з каналами продажів в Україні.

Також ця людина займатиметься пошуком фахівців і формуванням команди продажів, робота з рітейлом, робота з рівнем клієнтського сервісу тощо.

Вимоги

Від кандидата вимагають досвід роботи на керівній посаді. Спеціаліст повинен знати, як забезпечувати найкращий користувальницький досвід, розуміти потреби і цінності користувачів продуктів Apple.

Також потрібне вміння креативно вирішувати проблеми, критично мислити.

Спеціаліст повинен володіти комунікаційними навичками і вміти швидко вибудовувати і підтримувати зв'язки, співпрацювати.

Є вимоги і щодо освіти – як мінімум ступінь бакалавра і, звісно ж, хороша англійська.

Додамо, нещодавно ми повідомляли про вакансію від Apple у Києві – шукали аналітика за непрямими податками (Indirect Tax Analyst). Ця вакансія досі активна.

Також у березні цього року Apple почала локалізувати українську версію сайту. Звичайно, про вихід на український ринок говорити ще зарано, однак це точно хороший знак.