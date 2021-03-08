Компанія Apple знову шукає фахівця в Україні. Зараз виробник шукає аналітика за непрямими податками (Indirect Tax Analyst) для київського офісу.

Свіжа вакансія вже розміщена на офіційному сайті Apple в розділі про роботу. Непрямі податки – це надбавки до цін, наприклад ПДВ.

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Вимоги

Як сказано в описі вакансії, компанії шукають фахівця, що відповідає таким вимогам:

має виняткові аналітичні, комунікативні, презентаційні та організаційні навички;

уважний до деталей;

вміє дотримуватися жорстких дедлайнів.

Перевагою буде досвід фінансової і бухгалтерської діяльності, знання систем Excel, SAP / інших ERP-систем, досвід управління проєктами. Також від кандидата вимагають вільне володіння англійською та українською мовами.

Цей фахівець в Україні буде займатись підготовкою і подачею декларацій за непрямими податками в державні органи, спілкуванням з ними.

Додамо, що навесні 2020 року Apple зареєструвала в Україні юрособу. Влітку того ж року була відкрита вакансія головного бухгалтера (Chief Accountant) для київського офісу.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді в першому читанні підтримали проєкт про ПДВ для постачальників електронних послуг-нерезидентів (до цього переліку входять і послуги Apple). Ймовірно, саме тому відривають нову вакансію.