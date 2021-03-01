Apple відклала випуск iPhone 12 і не прогадала

Через коронавірус Apple змушена була перенести офіційну презентацію нової лінійки iPhone 12. Випуск молодшої моделі лінійки довелось відкласти ще на місяць. І експерти прогнозували істотні збитки для компанії.

Однак, ці прогнози не справдились. Більше того, затримка випуску iPhone 12 стала навіть вигідною для Apple.

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Аналітична компанія Counterpoint Research підрахувала, що продажі смартфонів в Європі в 2020 році впали на 14% в порівнянні з попереднім роком, при цьому продажі iPhone знизилися лише на 4%.

Зниження попиту у цифрах

Як кажуть експерти, квітень був найгіршим місяцем в році. Тоді продажі впали майже на 50%, порівняно з 2019 роком. У вересні ситуація з пандемією знову загострилася, і це призвело до нового закриття магазинів по всій Європі. В результаті, наприкінці року ринок смартфонів знову впав.

Як виграла Apple

Експерти кажуть, що рішення відкласти випуск iPhone 12 окупилося з двох причин.

По-перше, це дало можливість iPhone 11 і iPhone SE показати “довговічність”. Обидві моделі дуже добре продавались на багатьох ринках протягом року.

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