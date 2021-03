Apple видалятиме додатки, що таємно збирають дані про користувачів

Оновлення операційної системи у версії iOS 14.5 від Apple принесе важливий апдейт. Після оновлення користувачі повинні будуть надавати дозвіл на збір додаткам.

При цьому ті додатки, які продовжують збирати особисті дані користувачів, не питаючи дозволу у користувачів, будуть видалені з App Store.

Ми переконані, що перед тим, як відстежувати користувачів, варто запитати їхнього дозволу. Програми, які будуть нехтувати вибором користувача, будуть видалені,

– заявили в Apple.

Причина рішення

Ймовірно, причиною для цієї заяви стала спроба низки китайських компаній, зокрема Baidu Inc., ByteDance Ltd. і Tencent Holdings Ltd., обійти нові умови Apple.

Як повідомляє видання Financial Times, компанії використовують систему CAID, розроблену Китайською асоціацією реклами і урядовим аналітичним центром. Таким чином вони могли продовжити збирати особисті дані користувачів не питаючи дозволу.

Також інструментом могла стати технологія зняття відбитків пальців, яка враховує номер IMEI і місце розташування, для створення унікального ідентифікатора. В Apple заявили, що такі підходи також порушують її правила.