Apple видалятиме додатки, що таємно збирають дані про користувачів
Оновлення операційної системи у версії iOS 14.5 від Apple принесе важливий апдейт. Після оновлення користувачі повинні будуть надавати дозвіл на збір додаткам.
Джерело:Bloomberg
При цьому ті додатки, які продовжують збирати особисті дані користувачів, не питаючи дозволу у користувачів, будуть видалені з App Store.
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Ми переконані, що перед тим, як відстежувати користувачів, варто запитати їхнього дозволу. Програми, які будуть нехтувати вибором користувача, будуть видалені,
– заявили в Apple.
Причина рішення
Ймовірно, причиною для цієї заяви стала спроба низки китайських компаній, зокрема Baidu Inc., ByteDance Ltd. і Tencent Holdings Ltd., обійти нові умови Apple.
Як повідомляє видання Financial Times, компанії використовують систему CAID, розроблену Китайською асоціацією реклами і урядовим аналітичним центром. Таким чином вони могли продовжити збирати особисті дані користувачів не питаючи дозволу.
Також інструментом могла стати технологія зняття відбитків пальців, яка враховує номер IMEI і місце розташування, для створення унікального ідентифікатора. В Apple заявили, що такі підходи також порушують її правила.
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