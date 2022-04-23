Як повідомляє 24 канал з посиланням на російські технологічні ЗМІ, копія банківського додатка від ВТБ під назвою "Баланс Онлайн" з'явилася в App Store 19 квітня.

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Програма давала користувачам змогу пройти авторизацію за допомогою банківської картки ВТБ та користуватися всім звичним функціоналом раніше видаленого з App Store "ВТБ Онлайн".

Протримався новий застосунок в магазині не довго. Станом на зараз він вже відсутній у магазині програм для мобільних пристроїв від Apple.

Додатки російських банків видаляють з магазинів додатків

Нагадаємо, що з кінця лютого низка додатків російських підсанкційних банків були вилучені з магазинів цифрових додатків App Store та Google Play:

"ВТБ",

"Відкриття",

"Совкомбанк",

"Промзв'язокбанк",

"Новікомбанк".

Раніше до американських магазинів додатків приєдналася і китайська Huawei. Вона також видалила кілька додатків російських банків зі свого цифрового магазину застосунків AppGallery.