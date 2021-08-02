Apple видалила з App Store додаток для знайомств антивакцинаторів

Apple видалила з App Store додаток для знайомств. Його особлвість у тому, що він призначався для прихильників теорії змови, які впевнені, що вакцини – це "біологічна зброя"

Коментуючи видалення додатку, представник Apple заявив, що соціальна мережа порушила політику компанії щодо контенту, який інформує про коронавірус. Зокрема, користувачі Unjected писали, що вакцини розповсюджують "мікрочіпи з нанотехнологіями".

Цікаво Неефективно: захист Google Play Protect знову провалив перевірки

Що відомо

Розробники програми публічно заявляли, що їхній сервіс для знайомств створений для "однодумців, які не підтримують вакцинацію". Користувачі соцмережі називали вакцини "експериментальним модифікатором генів мРНК", і були впевнені, що вони будуть використовуватись для підключення людей до мережі 5G".

Соцмережа Unjected називає видалення програми цензурою.

Користувачів, які вже встановили додаток, просять його не видаляти, оскільки завантажити його заново не вийде. Тепер платформа збирається піти від Apple і створити свій сайт.

створили дві мешканки Гаваїв у травні 2021 року. Сервіс подається як "спільнота однодумців, що підтримують медичну автономію і свободу слова". Додаток встигли завантажити близько 18 тисяч разів.