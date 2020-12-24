Компанія Apple працює над ТВ-приставкою Apple TV на фірмовому процесорі. Однак цього разу ТВ-приставка спеціалізуватиметься на ігровому напрямку , очевидно це спрямовано на розвиток ігрового сервісу Apple Arcade.

Про це повідомив журналіст Марк Гурман з Bloomberg. За словами Марка, пристрій буде поставлятися з оновленим пультом дистанційного керування з можливістю пошуку через додаток "Локатор" на iPhone або Mac.

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Що ще відомо

Також Apple може випустити спеціальний геймпад для Apple TV. Раніше інсайдери повідомили, що Apple створила прототипи нових моделей Apple TV з чіпами A12 і A14. Очікується, що зовні приставка практично не зміниться, але отримає новий пульт управління. Раніше згадка нової Apple TV була знайдена у коді tvOS 13.4 beta 1.

Оновлена система повинна отримати "Дитячий режим", який дозволить створити окремий обліковий запис для дитини, де батьки зможуть ставити обмеження на контент. Очікується і додаток Screen Time, що дозволяє контролювати час, проведений перед екраном.

Що по іграх

Компанія розглядає можливість додавання в Apple Arcade ігор консольного рівня. Відтак нова Apple TV може отримати більший обсяг вбудованої пам'яті – 64 або 128 ГБ. Прем'єра новинки очікується навесні 2021 року.