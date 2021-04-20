Apple представила новий Apple TV 4K

На квітневій великій онлайн-презентації компанія Apple представила нову ТВ-приставку – Apple TV 4K. Вона працює під управлінням процесора A12 Bionic і підтримує технологію Dolby Vision.

Особливості Apple TV 4K

Оновлена відеоприставка Apple дозволяє відтворювати HDR-відео з високою кількістю кадрів. Крім того, інженери додали підтримку HDR-контенту, що передається через AirPlay.

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Головною функцією ТВ-приставки стала можливість налаштування телевізора за допомогою екрану iPhone. Вона дозволить відрегулювати баланс білого для поліпшення якості картинки.



Apple TV 4K дає змогу налаштувати баланс телевізора через iPhone / Скріншот

Оновили і пульт Apple Remote – він отримав новий дизайн і збільшена кількість кнопок. Вся поверхня відтепер сенсорна. Це дозволить керувати контентом за допомогою жестів, наприклад, головне кільце підтримує жест прокручування, що дозволить перемотувати відео. Також збоку пульта додали кнопку пошуку, вона виглядає як на iPhone.



Оновлений сенсорний пельт для Apple TV 4K / Скріншот

Ціна Apple TV 4K

Вартість Apple TV 4K: