Apple і TSMC спільно працюють над 2-нм процесором: чому це добре
Компанії Apple та Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) розпочали спільний проєкт з дослідження, розробки та виробництва чіпів по 2-нм техпроцесу. Apple вже приступила до підготовки майданчика, на якому запустять виробничі лінії, а TSMC допрацьовує сам техпроцес.
Джерело:WCCFTech
Як повідомляє джерело, TSMC планує побудувати підприємство, призначене виключно для виробництва 2-нанометрових чіпів. Місцем виробництва, імовірно, оберуть домашній для тайванського виробника регіон – селище Баошань в повіті Сіньчжу.
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Переваги нової технології
Поки невідомо, яку роль візьме на себе Apple. Можливо, американська компанія профінансує витрати на проєктування виробничих ліній і ризикове виробництво першої партії мікросхем. Як і у випадку з поточними 5-нм, а також прийдешніми 3-нм процесорами, Apple стане першим і найбільшим клієнтом TSMC на перший час.
Раніше компанія TSMC повідомляла про прорив у вивченні 2-нм технологій і анонсувала їх масове освоєння у найближчі 3-4 роки. Перші пробні партії нових чіпів планують доставити ключовим клієнтам у 2023 році. Серійне ж виробництво почнуть з 2024 року.
Чим же так хороші майбутні чіпи? За попередніми даними самої компанії, швидкість і ефективність продуктів з підтримкою 2-нм буде збільшена на 30-40 відсотків, а споживання енергії знизиться на 20-30 відсотків. Все завдяки відмові від технології FinFET у 2-нм яка використовується при виготовленні 5-нм чіпсетів і ще буде збережена для 3-нм пластин.
Виробництво в умовах дефіциту
- TSMC в останні місяці працює на межі своїх можливостей через високий попит на чіпи з боку ІТ-компаній і автовиробників.
- Постачальнику довелося запустити резервні конвеєри, але навіть цього виявилося недостатньо.
- Зараз компанія поставляє процесори ключовим ІТ-компаніям – Apple, Intel, Nvidia, Dell та іншим, — а також практично всім провідним автоконцернам, включаючи VW Group, Ford, GM, Subaru, Toyota Motor і Nissan Motor.
- Всі ці та багато інших автовиробників через дефіцит чіпів скоротили поставки своїх автомобілів.
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