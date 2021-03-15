Компанії Apple та Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) розпочали спільний проєкт з дослідження, розробки та виробництва чіпів по 2-нм техпроцесу. Apple вже приступила до підготовки майданчика, на якому запустять виробничі лінії, а TSMC допрацьовує сам техпроцес.

Як повідомляє джерело, TSMC планує побудувати підприємство, призначене виключно для виробництва 2-нанометрових чіпів. Місцем виробництва, імовірно, оберуть домашній для тайванського виробника регіон – селище Баошань в повіті Сіньчжу.

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Переваги нової технології

Поки невідомо, яку роль візьме на себе Apple. Можливо, американська компанія профінансує витрати на проєктування виробничих ліній і ризикове виробництво першої партії мікросхем. Як і у випадку з поточними 5-нм, а також прийдешніми 3-нм процесорами, Apple стане першим і найбільшим клієнтом TSMC на перший час.

Раніше компанія TSMC повідомляла про прорив у вивченні 2-нм технологій і анонсувала їх масове освоєння у найближчі 3-4 роки. Перші пробні партії нових чіпів планують доставити ключовим клієнтам у 2023 році. Серійне ж виробництво почнуть з 2024 року.

Чим же так хороші майбутні чіпи? За попередніми даними самої компанії, швидкість і ефективність продуктів з підтримкою 2-нм буде збільшена на 30-40 відсотків, а споживання енергії знизиться на 20-30 відсотків. Все завдяки відмові від технології FinFET у 2-нм яка використовується при виготовленні 5-нм чіпсетів і ще буде збережена для 3-нм пластин.

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