Apple ріже функціональність iPhone: можливості Siri істотно скоротяться в iOS 15
Джерело:Macrumors
Голосовий помічник Apple втратить деяку функціональність при роботі зі сторонніми додатками. Починаючи з iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey і watchOS 8 компанія Apple істотно уріже можливості інтеграції Siri.
Про це розповіли в новому документі підтримки для розробників про інструментарій SiriKit. Apple поки не пояснила причин такого кроку. Можна лише припустити, що це робиться з метою підвищення безпеки.
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Які функції втратить Siri
Apple перераховує в цілому 22 команди SiriKit, які більше не будуть підтримуватися.
- Найбільш примітний приклад з них – можливість замовлення таксі, наприклад, Uber.
- Також скоротяться можливості по взаємодії з планувальниками і списками справ, такими як Things 3 або Todoist.
- Користувачі більше не зможуть за допомогою Siri створювати нові списки і видаляти завдання.
- Також більше не можна буде змінювати нотатки.
- Стане недоступною оплата рахунків за допомогою сторонніх додатків.
- Переказ грошей між двома обліковими записами в певному додатку.
- Виявлення джерела звуку в автомобілі.
- Налаштування сидінь і обігрівача в автомобілі.
Розробники зіткнуться з істотним скороченням типів і кількості команд віртуального помічника Siri вже після публічного релізу нового покоління програмних платформ Apple восени 2021 року.