Apple ріже функціональність iPhone: можливості Siri істотно скоротяться в iOS 15

Голосовий помічник Apple втратить деяку функціональність при роботі зі сторонніми додатками. Починаючи з iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey і watchOS 8 компанія Apple істотно уріже можливості інтеграції Siri.

Про це розповіли в новому документі підтримки для розробників про інструментарій SiriKit. Apple поки не пояснила причин такого кроку. Можна лише припустити, що це робиться з метою підвищення безпеки.

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Які функції втратить Siri

Apple перераховує в цілому 22 команди SiriKit, які більше не будуть підтримуватися.

Найбільш примітний приклад з них – можливість замовлення таксі, наприклад, Uber.

Також скоротяться можливості по взаємодії з планувальниками і списками справ, такими як Things 3 або Todoist.

Користувачі більше не зможуть за допомогою Siri створювати нові списки і видаляти завдання.

Також більше не можна буде змінювати нотатки.

Стане недоступною оплата рахунків за допомогою сторонніх додатків.

Переказ грошей між двома обліковими записами в певному додатку.

Виявлення джерела звуку в автомобілі.

Налаштування сидінь і обігрівача в автомобілі.

Розробники зіткнуться з істотним скороченням типів і кількості команд віртуального помічника Siri вже після публічного релізу нового покоління програмних платформ Apple восени 2021 року.