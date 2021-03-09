Останній квартал 2020 року став дуже успішним для продажів iPhone. Загалом, Apple вдалось продати 77,6 мільйона моделей. Таким чином компанія стала найуспішнішим виробником смартфонів у світі.

Як свідчать результати дослідження, проведеного Trendforce, лідер багаторічний лідер ринку – компанія Samsung – опустилась на 2 сходинку.

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Далі у рейтингу йдуть такі китайські компанії:

Oppo

Xiaomi

Huawei

Vivo

Загалом, в період з жовтня по грудень 2020 року на ринок було відвантажено 364 мільйони смартфонів, з яких вищезгадані компанії поставили 307 мільйонів телефонів або 84%.

Як свідчить дослідження, у першому кварталі 2021 року зниження складе близько 6%, в порівнянні з попереднім кварталом. При цьому поставки смартфонів складуть на 25% більше, ніж за той же період минулого року.

В чому успіх Apple

Як пояснюють експерти Trendforce, Apple продемонструвала стрибок у святковий сезон. Це відбулось завдяки появі моделей 5G і прийняття "агресивної цінової стратегії". З усіх проданих пристроїв 90% склали iPhone 12. У цьому кварталі поставки iPhone повинні скласти 54 мільйона смартфонів.

При цьому експерти прогнозують, що Samsung поверне собі перше місце вже у першому кварталі 2021 року, завдяки лінійці Galaxy S21. Продажі цієї моделі мають скласти до 62 мільйонів.