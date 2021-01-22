Раніше Техно 24 повідомляло, що iPhone 12 mini став найслабшою ланкою в лінійці iPhone 12, продажі не виправдовують очікування. Тож не дивно, що Apple вирішила скоротити виробництво iPhone 12 mini.

Вже з'явилися дані, що Apple знизила кількість замовлень на iPhone 12 mini, а от на iPhone 12 Pro, навпаки, підвищила. Адже останній має великий попит в усьому світі, пише Macrumors.

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Таким чином виробництво iPhone 12 mini скоротили на 2 мільйони смартфонів. Ця модель зуміла захопити тільки 6% від загального обсягу продажів серії iPhone 12 в період запуску.

Наразі термін поставки iPhone 12 Pro може досягати 10 днів, що є найвищим показником для будь-якої моделі за останні 4 роки.

Що не так з iPhone 12 mini

Експерти кажуть, що привабливість iPhone 12 mini виявилася занадто низькою через його завищену ціну (699 доларів).

Якщо порівнювати з дуже популярними смартфонами минулих років – iPhone Xr (499 доларів), iPhone 11 (599 доларів) та iPhone SE 2020 (399 доларів) – стає зрозумілим, що ціну для моделі mini перевагою не назвеш.