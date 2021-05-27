Apple шукає менеджера з досвідом роботи у сфері криптовалют: що задумали в компанії

Apple шукає менеджера з розвитку бізнесу з досвідом роботи в кріптоіндустріі, який очолить партнерську програму компанії по "альтернативних платежах". Відповідна вакансія з'явилася на офіційному сайті IT-гіганта.

Від кандидата очікують понад 10 років професійного досвіду. Також 5 років досвіду роботи з альтернативними постачальниками платежів, такими як цифрові гаманці, BNPL, Fast Payments, криптовалюта й інше.

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Що планує Apple

Компанія очікує, що кандидат розуміється в русі грошових коштів, їх розрахунках, відповідних нормативних актах і галузевих стандартах, а також знати екосистему альтернативних платежів.

Серед інших вимог:

вміння шукати альтернативні рішення проблем,

відмінні комунікативні та міжособистісні навички,

життєрадісність,

чуйність,

володіння продуктами та додатками Apple.

Згідно з умовами вакансії, менеджер з розвитку бізнесу, який очолює партнерство з альтернативних платежів, потрібен для здійснення угод зі стратегічними партнерами і формування комерційних моделей.

Робота на цій посаді буде проходити в штабквартирі Apple в Купертино, як тільки компанія повернеться до роботи в офісі після пандемії. При цьому 25 відсотків робочого часу буде проходити у відрядженнях.