Від кандидата очікують понад 10 років професійного досвіду. Також 5 років досвіду роботи з альтернативними постачальниками платежів, такими як цифрові гаманці, BNPL, Fast Payments, криптовалюта й інше.
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Що планує Apple
Компанія очікує, що кандидат розуміється в русі грошових коштів, їх розрахунках, відповідних нормативних актах і галузевих стандартах, а також знати екосистему альтернативних платежів.
Серед інших вимог:
- вміння шукати альтернативні рішення проблем,
- відмінні комунікативні та міжособистісні навички,
- життєрадісність,
- чуйність,
- володіння продуктами та додатками Apple.
Згідно з умовами вакансії, менеджер з розвитку бізнесу, який очолює партнерство з альтернативних платежів, потрібен для здійснення угод зі стратегічними партнерами і формування комерційних моделей.
Робота на цій посаді буде проходити в штабквартирі Apple в Купертино, як тільки компанія повернеться до роботи в офісі після пандемії. При цьому 25 відсотків робочого часу буде проходити у відрядженнях.