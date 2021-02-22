Компанія Apple імовірно працює над новим зарядним пристроєм у вигляді батареї, яка кріпиться до задньої кришки за допомогою магнітів, і працює за бездротовою технологією MagSafe. Якщо компанії вдасться вирішити проблеми з ПЗ, яке поки погано працює з такою батареєю, вона зможе вивести на ринок проривний аксесуар.

Новий акумулятор, за чутками, розробляють вже як мінімум рік, але він поки не може позбутися проблеми з програмним забезпеченням, яке вважає, що елемент живлення перегрівається. Технічні проблеми можуть означати, що новий аксесуар з'явиться не скоро або й взагалі ніколи.

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Apple шукає рішення

Якщо Apple знайде вихід із ситуації, магнітний акумулятор може стати найновішим пристроєм в лінійці аксесуарів MagSafe для iPhone 12, які кріпляться на задній кришці телефону. У лінійці вже є шкіряний гаманець, до якого можна примагнітити айфон, і настінний тримач. Також технологія MagSafe повернеться на ноутбуки Apple.

Крім нового акумулятора в компанії, за чутками, працюють над можливістю пристроїв Apple заряджати один одного. Ще у 2019 планували випуск навушників AirPods з бездротовою зарядкою від смартфонів Apple, але потім від цих намірів відмовилися. У найближчому майбутньому поява такої технології малоймовірна.

Нагадаємо, компанія Apple планує випустити складний iPhone з підтримкою Apple Pencil у 2023 році. Апарат зможе похвалитися гнучкою OLED-панеллю з діагоналлю від 7,3 до 7,6 дюйма.