Apple розробляє нову версію смарт-годинника з додатковою міцністю

Компанія Apple спробує вийти на ринок обладнання для екстремальних видів спорту. Аби привернути увагу цієї аудиторії звиробинк працює над новою версію годинника Apple Watch.

Журналісти кажуть, посилаючись на анонімні джерела, що проєкт нового Apple Watch фігурує під умовною назвою Explorer Edition. Виробництво передбачає створення більш захищеної версії смарт-годинника Apple Watch.

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Що відомо про розробку

Новинка отримає стійкий до ударів і подряпин корпус. Також виробник має додати вищий клас захисту при зануренні у воду.

Нагадаємо, нинішня версія Apple Watch вже пропонує вологозахист, що відповідає зануренню на глибину до 50 метрів. Орієнтиром у цьому питанні Apple, імовірно, обрала знамениту серію годин Casio G-Shock.

Корпус майбутніх годинників Apple для любителів екстриму буде покритий спеціальним полімером, що захищає від появи подряпин.

Якщо все піде за планом, то ця нова версія буде представлена ​​до кінця цього або початку наступного року.