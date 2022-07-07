Apple розробляє нову систему захисту від шпигунських програм

Світ не припиняє говорити про шпигунські програми, першою і найгучнішою з яких був Pegasus, за допомогою якого слідкували за сотнями людей. Схоже, Apple втомилася боротися з кожною новою загрозою і вирішила знешкодити всі й одразу.

Компанія вже працює одразу над двома ініціативами. Перша – це гранти в розмірі 10 мільйонів доларів на підтримку кампаній з кібербезпеки, спрямованих на дослідження загроз шпигунських програм. А друга – так званий "Режим ізоляції" (Lockdown Mode), який компанія називає революційним. Про те, що ж він із себе представляє, – далі.

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Lockdown Mode

Новий режим буде представлений цієї осені на iOS 16, iPad 16 і macOS. Це режим підвищеного необов'язкового захисту для дуже невеликого числа користувачів, які стикаються з цілеспрямованими кібератаками.

Ключові особливості режиму:

Всі типи вмісту, крім фотографій у повідомленнях, блокуються.

Відключення на вебсайтах JavaScript за замовчуванням, якщо тільки користувач не додасть сайт в список винятків.

Всі запити на FaceTime за замовчуванням блокуються, якщо тільки користувач сам не ініціює виклик.

Блокується дротове з'єднання, коли iPhone заблокований.

Пристрій не може зареєструватися в системі керування мобільними пристроями (MDM).

Режим ізоляції – це революційна можливість, яка відображає нашу незмінну прихильність захисту користувачів навіть від найбільш рідкісних і витончених атак. Хоча переважна більшість користувачів ніколи не стануть жертвами цілеспрямованих кібератак, ми будемо невпинно працювати над захистом для невеликої кількості користувачів. Це охоплює продовження розробки засобів захисту спеціально для таких користувачів, а також підтримку дослідників і організацій по всьому світу, що виконують вкрай важливу роботу по викриттю найманих компаній, які створюють ці кібератаки,

​– каже Іван Крстіч, експерт Apple з кібербезпеки.