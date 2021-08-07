Нова функція дозволить батькам, наприклад, дізнаватися про випадки, коли їхні діти відправляють або отримують оголені фотографії в повідомленнях. Компанія заявляє, що розробляє технологію виключно із дотриманням принципів конфіденційності.

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Як це працюватиме

Запуск алгоритму відбувся сьогодні, 6 серпня. Якщо користувачеві надійде NSFW-контент, додаток автоматично розмиє знімок і покаже дитині повідомлення про те, що вона може не дивитися подібні фотографії.

Діти також не зможуть відправити такі фото. Спочатку їх попередять, а у випадку, якщо вони все ж не передумають, повідомлять про дію батькам.

Як розповідають розробники, сканування проходитиме тільки на пристрої дитини, а сповіщення надійдуть лише батькам. Таким чином, компанія гарантує, що сама вона ніколи не побачить і не дізнається про будь-які оголені фотографії, якими можуть обмінюватися діти в повідомленнях.



Скриншоти майбутньої функції iOS / Фото Apple

Аргументи "проти"

Apple одразу ж поспішила надати думки деяких експертів з кібербезпеки та служб захисту дітей, які "високо оцінили підхід компанії".

Проте знайшлися й противники нововведення. Метью Д. Грін, професор криптографії в Університеті Джона Хопкінса, стурбований прецедентом, оскільки технологія спостереження може бути використана правоохоронними органами або урядами.

Спочатку вони продають світові конфіденційність і змушують людей довіряти своїм пристроям. А потім вони здаються навіть перед найгіршими вимогами будь-якого уряду,

– пише Метью Д. Грін.

Пошук буде автоматизований. Технологія використовує так званий хеш – пошук схожих елементів після сильного спрощення зображення. Хеш буде надіслано на сервери компанії та проаналізовано. При виявленні відповідностей будуть вживатися дії.

Метью Д. Грін надав приклади помилкового спрацювання хешування зображень, коли викривлені обличчя людей система визначала як логотипи відомих брендів. Якщо врахувати підозри про те, що інформація буде передаватися до поліції, технологія може тягти за собою неприємні наслідки.

Скриншоти майбутньої функції iOS / Фото Apple

Нагадаємо, нещодавно з App Store прибрали додаток для знайомств антивакцинаторів. Він призначався для прихильників теорії змови, які впевнені, що вакцини – це "біологічна зброя". Apple зазначила, що це порушує правила її платформи.