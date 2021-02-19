Apple розпочинає роботу над технологією 6G

До впровадження технології 6G ще як мінімум кілька років. Адже покоління мережі 5G наразі впровадили лише в деяких країнах світу. Та, схоже, Apple вирішила діяти на випередження та вже розпочинає підготовку до 6G.

Нагадаємо, що в ситуації із 5G американські компанії дещо відстали від своїх китайських конкурентів. Останні значно випередили за швидкістю розгортання мереж.

До теми 5G виявилась значно екологічнішою ніж інші мережі

Робота над 6G

З'явилося нове оголошення від Apple про вакансії, в якій шукають інженерів, які допоможуть їй у розробці стільникових технологій наступного покоління 6G.

В оголошенні про вакансію сказано, що Apple шукає людей, які будуть "досліджувати і розробляти системи бездротового зв'язку наступного покоління (6G) для мереж радіодоступу". Також ці кандидати будуть участь в галузевих/академічних форумах, присвячених технологіям 6G.

Компанія обіцяє, що кандидат отримає унікальну і корисну можливість створити бездротову технологію наступного покоління, яка зробить глибокий вплив на майбутні продукти Apple.

Очевидно, що Apple явно прагне випередити конкурентів і, можливо, розробити модем 6G та інші продукти, які будуть використовуватися в її смартфонах і інших гаджетах.

Крім Apple, над 6G вже працюють Huawei, LG, Nokia і інші компанії.