Apple п'ятий рік масово скуповує компанії, що працюють над штучним інтелектом
Компанія GlobalData провела дослідження, результати якого показали, що за останні п'ять років Apple придбала найбільшу кількість компаній, що працюють над штучним інтелектом. За цим показником техногігант обійшов Accenture, Google, Microsoft і Facebook.
Джерело:MacRumors
У GlobalData з'ясували, що з 2016 по 2020 роки Apple, Google, Facebook і Microsoft загалом придбали 60 компаній, що займаються штучним інтелектом. З них 25 припадає лише на Apple.
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Що купила Apple
Протягом кількох останніх років Apple купила такі компанії:
- Emotient,
- Turi,
- Glimpse,
- RealFace,
- Shazam,
- SensoMotoric,
- Silk Labs,
- Drive.ai,
- Laserlike,
- SpectralEdge,
- Voysis,
- XNOR.ai та багато інших.
Глава компанії Тім Кук говорить, що Apple не боїться розглядати будь-які придбання, проте основну увагу приділяє перспективним стартапам.
Для чого
Метою компанії є вдосконалення можливостей штучного інтелекту та машинного навчання у її продуктах. Apple не розголошує всі свої придбання. Імовірно, їй належить набагато більше компаній, які працюють з ШІ. Більшість з них спрямовані на вдосконалення голосового помічника Siri. Компанія придбала Inductiv, щоб поліпшити обробку даних голосовим помічником, а розробки Voysis допомогли Siri поліпшити розуміння живої людської мови.
GlobalData також повідомляє, що Apple, Accenture, Google, Microsoft і Facebook за 2020 рік найняли понад 14 тисяч людей, що спеціалізуються на штучному інтелекті та технологіях машинного навчання.
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