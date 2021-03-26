Компанія GlobalData провела дослідження, результати якого показали, що за останні п'ять років Apple придбала найбільшу кількість компаній, що працюють над штучним інтелектом. За цим показником техногігант обійшов Accenture, Google, Microsoft і Facebook.

У GlobalData з'ясували, що з 2016 по 2020 роки Apple, Google, Facebook і Microsoft загалом придбали 60 компаній, що займаються штучним інтелектом. З них 25 припадає лише на Apple.

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Що купила Apple

Протягом кількох останніх років Apple купила такі компанії:

Emotient,

Turi,

Glimpse,

RealFace,

Shazam,

SensoMotoric,

Silk Labs,

Drive.ai,

Laserlike,

SpectralEdge,

Voysis,

XNOR.ai та багато інших.

Глава компанії Тім Кук говорить, що Apple не боїться розглядати будь-які придбання, проте основну увагу приділяє перспективним стартапам.

Для чого

Метою компанії є вдосконалення можливостей штучного інтелекту та машинного навчання у її продуктах. Apple не розголошує всі свої придбання. Імовірно, їй належить набагато більше компаній, які працюють з ШІ. Більшість з них спрямовані на вдосконалення голосового помічника Siri. Компанія придбала Inductiv, щоб поліпшити обробку даних голосовим помічником, а розробки Voysis допомогли Siri поліпшити розуміння живої людської мови.

GlobalData також повідомляє, що Apple, Accenture, Google, Microsoft і Facebook за 2020 рік найняли понад 14 тисяч людей, що спеціалізуються на штучному інтелекті та технологіях машинного навчання.