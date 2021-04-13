Як звернуло увагу видання MacRumors, дату нової презентації розкрив фірмовий голосовий помічник Siri.

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Дата презентації Apple

Чекати нової презентації залишилось всього тиждень. Вона відбудеться ще у квітні, саме у вівторок, 20 квітня. Офіційні запрошення повинні прийти до вечора.

Що покажуть

Тут Apple традиційно тримає інтригу. За чутками, на цій весняній презентації мають представити як мінімум нові iPad Pro з поліпшеними характеристиками.

Джерела кажуть, що новий екран з Mini-LED підсвічуванням буде лише в більшій 12,9-дюймовій моделі iPad Pro. При цьому компактна 11-дюймова модель надалі буде використовувати колишню IPS-матрицю з класичним світлодіодним підсвічуванням.

Також аналітики прогнозують, що поставки нових iPad Pro спочатку будуть дуже обмеженими. Можливо, разом з лінійкою iPad Pro також дебютує iPad mini 6.

Також ми маємо нарешті дочекатись і розумний GPS-маячок AirTag, які чекали ще в 2020 році.