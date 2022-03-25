Apple прокоментувала блокування карт "Мир" у російському Apple Pay: хто винен і що далі
Джерело:Пропагандистське видання ТАСС
Компанія Apple підтвердила, що картки російської платіжної системи "Мир" більше не додаються в платіжний сервіс Apple Pay. Ба більше, це лише початок.
Головною, так би мовити, інтригою, було те, з чиєї ж сторони відбулося відключення – Росії чи Apple – і чи продовжать працювати в сервісі раніше додані картки "Мир". Компанія відповіла на ці питання.
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Що відомо
- Відключення платіжної системи "Мир" відбулося з боку самої компанії Apple.
- Картки, які були додані раніше, вчора ще продовжували працювати, тоді як нові вже не додавалися.
- Однак тепер стало відомо, що робота цих карт буде також зупинена Apple протягом найближчих декількох днів.
Такі коментарі надійшли в російську національну систему платіжних карт (НСПК), про них розповіла пресслужба організації.
Таким чином Apple Pay для росіян став повністю непотрібним, платити за допомогою iPhone в магазинах і на сайтах не вийде. Тепер перевага на боці Android – власники таких смартфонів можуть користуватися додатком SberPay, який, судячи з усього, розроблявся лише для цієї операційної системи. Так само з картками "Мир" продовжує роботу Samsung Pay та Mir Pay.