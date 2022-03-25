Головною, так би мовити, інтригою, було те, з чиєї ж сторони відбулося відключення – Росії чи Apple – і чи продовжать працювати в сервісі раніше додані картки "Мир". Компанія відповіла на ці питання.

Цікаво Платіть мушлями: російські картки "Мир" більше не додаються в Apple Pay

Що відомо

Відключення платіжної системи "Мир" відбулося з боку самої компанії Apple.

Картки, які були додані раніше, вчора ще продовжували працювати, тоді як нові вже не додавалися.

Однак тепер стало відомо, що робота цих карт буде також зупинена Apple протягом найближчих декількох днів.

Такі коментарі надійшли в російську національну систему платіжних карт (НСПК), про них розповіла пресслужба організації.

Таким чином Apple Pay для росіян став повністю непотрібним, платити за допомогою iPhone в магазинах і на сайтах не вийде. Тепер перевага на боці Android – власники таких смартфонів можуть користуватися додатком SberPay, який, судячи з усього, розроблявся лише для цієї операційної системи. Так само з картками "Мир" продовжує роботу Samsung Pay та Mir Pay.