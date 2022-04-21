Депутати Європарламенту прийняли рішення про введення єдиного стандарту роз'єму для зарядки мобільних пристроїв. Про це написано на сайті організації.

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Є закон

Згідно з джерелом, рішення було прийнято майже одноголосно – підтримали ініціативу 43 депутати, а виступили проти всього двоє.

Тепер виробники електроніки, які хочуть продавати свої девайси в Європі, будуть зобов'язані використовувати USB Type-С, а не свої варіанти зарядного порту.

На думку Єврокомісії, такий крок допоможе знизити кількість електронного сміття, адже власникам техніки не доведеться купувати новий кабель зарядки до кожного пристрою.

Нове правило поширюється на смартфони, планшети, камери, електронні книги, навушники, портативні колонки та консолі.

Пізніше до цього списку запропонували додати ще й ноутбуки, але зараз це питання обговорюється.

Виняток зроблять лише для тих пристроїв, які фізично не вмістять USB-С — наприклад, деякі "розумні" годинники та фітнес-браслети.

Крім того, депутати хочуть зобов'язати вендорів дотримуватися мінімальної сумісності стандартів бездротової зарядки. Вони побоюються, що виробники будуть хитрувати, обмежуючи покупців тільки власними зарядними пристроями за допомогою різноманітних технічних чи програмних рішень.

Apple програла

Як відомо, компанія Apple досі використовує в iPhone власний роз'єм Lightning, який був вперше представлений ще в iPhone 5. Компанію неодноразово критикували за те, що вона не поспішає апгрейдити порт своїх смартфонів, хоча в MacBook і iPad USB-C з'явився досить давно. Сама Apple вважає, що нові правила ЄС обмежують інновації, і постійно робила відповідні заяви на цю тему, намагаючись переконати депутатів, але, судячи з усього, їй доведеться підкоритися. Тому скоро ми побачимо iPhone з портом USB-C або взагалі без жодних роз'ємів.