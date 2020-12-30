У минулому році корпорація Apple подала судовий позов проти стартапу Corellium. У позові купертинівці заявили, що Corellium незаконно копіював їхню операційну систему і додатки, що працюють на iPad та iPhone.

При цьому суд Флориди постановив, що бізнес-практика стартапу Corellium відповідала умовам “сумлінного використання” та визнав "використання iOS в зв'язку з продуктом Corellium допустимим", повідомляє Wccftech.

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Нагадаємо, стартап розробив рішення, яке давало змогу запускати віртуальний iPhone на комп'ютерах, це і стало причиною претензій з боку компанії з Купертіно.

Раніше Apple заявляла, що можливість запускати "віртуальні iPhone" на комп'ютерах матиме катастрофічні наслідки з точки зору безпеки. Начебто, Corellium зумів обійти заходи безпеки Apple, які не дають змоги людям скопіювати її програмне забезпечення.

Після цього Corellium звинуватила Apple, що компанія використовувала позов для обмеження можливостей джейлбрейка (дії для розблокування iOS-пристроїв). також в компанії заявили, що їхнє ПЗ допомогло Apple полегшивши дослідникам в безпеки пошук помилок.

До слова, у 2018 році Apple намагалася придбати Corellium. Через деякий час після того, як переговори провалили, виробник iPhone подав судовий позов.