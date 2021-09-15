Apple прибрала з продажу iPhone XR і 12 Pro, але знизила ціни на iPhone 12 і 11

З каталогу офіційного інтернет-магазину Apple зникли моделі iPhone XR, 12 Pro і 12 Pro Max. Це звична практика для Apple після презентації нових смартфонів.

Нагадаємо, що напередодні Apple представила нові версії свого смартфона – iPhone 13. Вони отримали чимало оновлень та допрацювань.

Цікаво Apple презентувала iPhone 13: все що відомо про новий смартфон

Для моделей Pro це звичайна справа, коли нове покоління замінює попереднє. iPhone 12 Pro і 12 Pro Max ще можна придбати в сторонніх роздрібних магазинах.

Apple також знизила вартість низки моделей:

iPhone 11 тепер коштує від 499 доларів;

iPhone 12 тепер коштує від 599 доларів.

У продажу залишається iPhone SE за колишньою ціною в 399 доларів.2

До речі, фахівці вже припустили, якими будуть ціни на нові смартфони iPhone 13. Про це можна дізнатися тут



Нові ціни на смартфони Apple / Скриншот

iPhone 11 з точки зору ціни практично займає позицію iPhone XR, випущеного в 2018 році.