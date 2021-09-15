Apple прибрала з продажу iPhone XR і 12 Pro, але знизила ціни на iPhone 12 і 11
15 вересня 2021 , 19:03Читать новость на русском
Джерело:24 канал
З каталогу офіційного інтернет-магазину Apple зникли моделі iPhone XR, 12 Pro і 12 Pro Max. Це звична практика для Apple після презентації нових смартфонів.
Нагадаємо, що напередодні Apple представила нові версії свого смартфона – iPhone 13. Вони отримали чимало оновлень та допрацювань.
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Для моделей Pro це звичайна справа, коли нове покоління замінює попереднє. iPhone 12 Pro і 12 Pro Max ще можна придбати в сторонніх роздрібних магазинах.До речі, фахівці вже припустили, якими будуть ціни на нові смартфони iPhone 13. Про це можна дізнатися тут.
Apple також знизила вартість низки моделей:
- iPhone 11 тепер коштує від 499 доларів;
- iPhone 12 тепер коштує від 599 доларів.
- У продажу залишається iPhone SE за колишньою ціною в 399 доларів.2
Нові ціни на смартфони Apple / Скриншот
iPhone 11 з точки зору ціни практично займає позицію iPhone XR, випущеного в 2018 році.Дізнатися про головні анонси вересневої презентації Apple з усіма деталями можна у нашому матеріалі.